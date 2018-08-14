Третью неделю не могут починить телефонную линию, которая проложена вдоль трассы Бишкек — Кара-Балта. Об этом 24.kg сообщили жители села Петровка.

С 30 июля в селе не работают стационарный телефон, Интернет, сотовая связь идет с перебоями. Во время земляных работ на трассе подрядчик China Railway № 5 повредил кабельную линию «Кыргызтелекома» и двух сотовых операторов.

Однако в Министерстве транспорта и дорог уверяют, что линию «Кыргызтелекома» восстановили спустя несколько дней после повреждения. Полностью кабельную линию обещают заменить к концу недели.

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