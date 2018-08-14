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Агент 024

Третью неделю не чинят телефонную линию вдоль трассы Бишкек — Кара-Балта

Третью неделю не могут починить телефонную линию, которая проложена вдоль трассы Бишкек — Кара-Балта. Об этом 24.kg сообщили жители села Петровка.

С 30 июля в селе не работают стационарный телефон, Интернет, сотовая связь идет с перебоями. Во время земляных работ на трассе подрядчик China Railway № 5 повредил кабельную линию «Кыргызтелекома» и двух сотовых операторов.

Однако в Министерстве транспорта и дорог уверяют, что линию «Кыргызтелекома» восстановили спустя несколько дней после повреждения. Полностью кабельную линию обещают заменить к концу недели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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