На трассе Бишкек — Кара-Балта началась укладка асфальта. Дорожники обещают работать до наступления холодов. Заасфальтировали более 8 километров в селе Петровка, чем воспользовались наглые водители, не желающие глотать пыль на гравийной дороге и стоять в пробках.

В итоге еще до сдачи дороги в эксплуатацию и завершения строительства ее могут разрушить.

Водители жалуются и нарушают

По строительству трассы Бишкек — Кара-Балта постоянно выявляют незначительные нарушения. То подрядчик вывалил мусор на проселочной дороге, то засыпал водоотводной канал МЧС, то повредил кабельную линию связи, то в домах жителей пошли трещины из-за работы виброкатка.

Последняя жалоба поступила от водителей. «Дорожники приходят к 8 утра, проводят час планерку. Потом осматривают участок, ходят туда-сюда. Так наступает обед. Они едят, спят и в 17.00 рабочий день заканчивается. Всю трассу перекопали год назад, но ничего не сделали. Одну бы полосу закончили, а потом приступили бы к другой. Или грейдером прошлись бы, выровняли ямы», — жалуется местный житель.

По его словам, на ремонтируемом участке нет ни техники, ни рабочих. Дорожное покрытие сняли, полотно не поливают, пыль стоит столбом.

Фото 24.kg. Водители жалуются, что трассу не поливают водой

Корреспондент 24.kg проехал из Бишкека в Кара-Балту, чтобы убедиться, на самом ли деле работы ведутся слабо.

Несмотря на субботний день, по всей трассе работа кипит. Где-то дорожники заняты земляными работами, обустраивают мосты, укладывают асфальт. Эксперты делают замеры, монтеры перекидывают линию электропередачи. Для выходного дня активность на высоте.

Порадовало и то, что перед всеми знаками ограничения скорости до 30 километров в час стоят сотрудники ГУОБДД. Конечно, скоростной режим соблюдают не все, лихачей и наглецов хватает.

Со стороны Кара-Балты (от конца Петровки до середины села) на одной полосе появился новый асфальт. Участок огорожен, обложен камнями, выставлены знаки, указывающие на объезд, но некоторым водителям правила не писаны. Они убрали камни и носятся по новому асфальту, тогда как большинство сознательных граждан еле плетутся в клубах пыли.

Воруют даже тросы

Как рассказал 24.kg глава дирекции автодороги Бишкек — Ош Изатбек Токтомамбетов, главная проблема при реабилитации дороги Бишкек — Кара-Балта — невоспитанные водители.

«Они видят, что асфальт новый, движение по нему еще не открыто, но едут. Им так удобно. Мы выставили камни, железобетонные блоки, бочки с водой, натянули светоотражающую ленту. Пытались натянуть трос — его украли. Железобетонные блоки весом 200 килограммов отодвигают монтировкой», — рассказал он.

Сотрудники ГУОБДД не в силах контролировать каждый километр дороги. По мере возможности помогают, но уследить за каждым нарушителем невозможно.

На этом участке уложили полотно толщиной 9 сантиметров . Первый слой — органоминеральная смесь, крупнозернистый пористый асфальтобетон. Он рассчитан на большие нагрузки. Второй слой также 9 сантиметров . Он будет состоять из крупнозернистого плотного асфальта и выдержит нагрузку до 11,5 тонны на ось.

Фото 24.kg. На трассе Бишкек — Кара-Балта началась укладка асфальта

«Сейчас уложили только первый слой. Если будут ездить по незавершенной дороге, появятся трещины. Для легковых машин можно открыть движение, но не для грузовых. Решение принимает подрядчик. Мы против этого, пока не уложат второй слой», — говорит Изатбек Токтомамбетов.

Министерство транспорта и дорог направило подрядчику China Railway № 5 замечание. Если появится разрушение или трещины, он обязан восстановить трассу за свой счет.

Проблемы есть, но пока решаемые

Удалось чиновникам договориться и с владельцами спорных участков. Например, в центре села Беловодское по трассе расположен рынок. По словам главного инженера трассы Василия Черных, когда разрабатывали проект, в 2015 году владельцу выдали часть парка, чтобы перенести туда торговые ряды. Он занял и парковую территорию, и поставил еще один ряд контейнеров вдоль трассы. Люди купили у него места по $15 тысяч. Они хотят вернуть деньги, но рыночная стоимость уже снизилась.

«Дорога шириной 20 метров . Места хватит, чтобы проложить асфальт, лотки, тротуар. Построим подземный переход. Базар останется на месте. Стоянки для автомобилей не будет. Этот вариант устроил и торговцев», — отметил Изатбек Токтомамбетов.

По трассе сносу подлежат 104 объекта. Все владельцы получили компенсации, ни у кого нет претензий. Им выплатили 33 миллиона 211 тысяч 13 сомов. Мешающие объекты начали сносить.

Дорожники признаются, что работа идет не так быстро, как хотелось бы. После жалобы местных жителей подрядчик перестал использовать виброкаток.

«Перед началом работ все дома обследовали. Трещины уже были. Люди хотели воспользоваться ситуацией и получить компенсацию. Это задерживает работу, по времени немного проигрываем. Вместо восьми раз приходится проходить обычным катком 16-18. У подрядчика с рабочими споров нет. Зарплату они получают регулярно. Возникают споры с консультантом, но это нормальный рабочий процесс. Серьезнее проблемы, чем лихачи, у нас нет», — заверил Изат Токтомамбетов.