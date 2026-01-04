Озеро Кель-Суу и ноябрьский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Немного прогуляемся по ноябрьскому Бишкеку, посетим озера Кош-Кара и Кель-Суу и завершим нашу небольшую экскурсию на юге республики.
Сначала вернемся немного в прошлое — в нашу теплую столичную осень. Именно тогда Николай Манаковский и сделал свои фотографии.
Теперь отправляемся в Иссык-Кульскую область. Там Эмиль Жээнбеков сделал фотографии на берегу озера Кош-Кара.
«В начале ноября 2025 года я в третий раз побывала на озере Кель-Суу, в каньоне Кулжа-Башы. Это по-настоящему удивительное чудо Аллаха: озеро то полностью наполнено, то внезапно становится абсолютно пустым — словно огромная чаша. В этом есть особенная, почти суровая и завораживающая красота», — рассказала о своем путешествии Айнура Манап кызы из Алматы (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).
в селе Семиз-Бел Кочкорского района сделала Жумагуль Тентиева. Она назвала их «Птицы — фениксы».
Теперь отправимся на юг Кыргызстана, где в Джалал-Абадской области находится еще одно красивое озеро — Кара-Камыш. Там побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
