Озеро Кель-Суу и ноябрьский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Немного прогуляемся по ноябрьскому Бишкеку, посетим озера Кош-Кара и Кель-Суу и завершим нашу небольшую экскурсию на юге республики.

Сначала вернемся немного в прошлое — в нашу теплую столичную осень. Именно тогда Николай Манаковский и сделал свои фотографии.

















«В начале ноября 2025 года я в третий раз побывала на озере Кель-Суу, в каньоне Кулжа-Башы. Это по-настоящему удивительное чудо Аллаха: озеро то полностью наполнено, то внезапно становится абсолютно пустым — словно огромная чаша. В этом есть особенная, почти суровая и завораживающая красота», — рассказала о своем путешествии Айнура Манап кызы из Алматы (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).

















Надеемся, что в новом году наши авторы смогут удивлять вас своими фотографиями и видео из поездок по Кыргызстану. А присоединиться к ним в создании нашей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Тем более сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.