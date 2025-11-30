Осень в Бишкеке и Аламединское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, заглянем в Аламединское ущелье, посетим Иссык-Куль и завершим нашу поездку на юге республики.
Начнем наше путешествие с прогулки в Ботанический сад Бишкека. Наш автор Николай Манаковский немного познакомил нас с цветами, которые там растут.
Прогуляемся по ноябрьскому Бишкеку. Осень у нас в этом году теплая, поэтому и золотые краски держались долго. Фотографии сделала Жумагуль Тентиева.
Полюбуемся и ноябрьским закатом в Бишкеке. Его смог поймать Сергей Ханов.
Выбираемся из города и отправляемся в Аламединское ущелье. Там побывал и сделал красивые фотографии Евгений Липкин.
Заглянем и на южный берег Иссык-Куля, где свои фотографии сделал Василий Павлов.
Теперь отправляемся в ущелье Кожокелен, которое находится в 90 километрах от Оша. Оно является природно-этнографическим комплексом, который привлекает красотой окружающих ландшафтов. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными и заставили вас заглянуть в свои фото- и видеоархивы. Ведь автором нашей рубрики может стать любой желающий. И сделать это просто.
Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.
Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.
Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.