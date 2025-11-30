Осень в Бишкеке и Аламединское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, заглянем в Аламединское ущелье, посетим Иссык-Куль и завершим нашу поездку на юге республики.

Начнем наше путешествие с прогулки в Ботанический сад Бишкека. Наш автор Николай Манаковский немного познакомил нас с цветами, которые там растут.



















Фото Сергея Ханова. Закат в Бишкеке, 3 ноября

Выбираемся из города и отправляемся в Аламединское ущелье. Там побывал и сделал красивые фотографии Евгений Липкин.











Заглянем и на южный берег Иссык-Куля, где свои фотографии сделал Василий Павлов.





Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными и заставили вас заглянуть в свои фото- и видеоархивы. Ведь автором нашей рубрики может стать любой желающий. И сделать это просто.

