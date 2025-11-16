Река Туюк и геопарк Мадыген. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся немного по Бишкеку, потом отправимся в Иссык-Ату, посетим в Нарынской области Кошой-Коргон и завершим поездку на юге республики.
Сначала вместе с Николаем Манаковским прогуляемся в Ботаническом саду Бишкека. Это еще привет из теплого столичного октября.
Перебираемся в Нарынскую область. Недалеко от села Кара-Суу Ат-Башинского района находятся руины древнего укрепления Кошой-Коргон. Там побывала Жумагуль Тентиева.
Отправляемся на юг Кыргызстана. По пути проезжаем Чаткальский район Джалал-Абадской области, где проезжала и Бактыгуль Омуралиева.
