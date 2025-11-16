Река Туюк и геопарк Мадыген. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся немного по Бишкеку, потом отправимся в Иссык-Ату, посетим в Нарынской области Кошой-Коргон и завершим поездку на юге республики.

Сначала вместе с Николаем Манаковским прогуляемся в Ботаническом саду Бишкека. Это еще привет из теплого столичного октября.

Теперь отправимся в Иссык-Ату, где находится река Туюк. Очень красивые фотографии там сделал Евгений Липкин.

В основном мы путешествуем по Кыргызстану на автомобилях. Поэтому и золотую осень часто видим из окна своей машины. Так получилось и у Сергея Ханова.

Фото Сергея Ханова. Золотая осень на трассе Бишкек — Балыкчи, октябрь

Перебираемся в Нарынскую область. Недалеко от села Кара-Суу Ат-Башинского района находятся руины древнего укрепления Кошой-Коргон. Там побывала Жумагуль Тентиева.

Отправляемся на юг Кыргызстана. По пути проезжаем Чаткальский район Джалал-Абадской области, где проезжала и Бактыгуль Омуралиева.

Фото Бактыгуль Омуралиевой. Чаткальский район, Джалал-Абадская область

Геопарк Мадыген находится на юго-западе Кыргызстана. На территории расположены уникальные объекты геологического и культурного наследия. Природа создала здесь разнообразные геологические феномены и фотогеничные ландшафты редкой красоты. Там побывал один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это просто.

