15:43
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Агент 024

Перевал Талдык и река Туюк. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся по осеннему Бишкеку, заберемся в долину реки Туюк, заглянем на Иссык-Куль, а потом побываем на озере Сары-Камыш и остановимся на перевале Талдык.

В Бишкеке похолодало, уже прошел снег, но мы вернемся в нашу золотую осень. Вместе с Николаем Манаковским прогуляемся по октябрьскому бульвару Эркиндик.

Вернемся немного во времени — в лето — и прогуляемся по Аллее молодежи в центре Бишкека.

Айбека Султанова
Фото Айбека Султанова. Бишкек, Аллея молодежи, июнь 2025 года
Отправляемся вместе с Евгением Липкиным в Иссык-Ату, где есть живописная долина, по которой протекает река Туюк.

Встретим рассвет на Иссык-Куле, как это сделал в октябре Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Рассвет на Иссык-Куле, октябрь 2025 года

«Озеро Кара-Камыш — это маленький рай на земле. Оно и скалы будто хранят большую историю. Там царит умиротворяющая тишина. Горный воздух, нетронутая природа, — все здесь дышит жизнью и свободой. Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — написала о своем путешествии Манап кызы Айнура на страничке в Instagram — @manapkyzy_ainur).

Завершим наше путешествие на самом краю нашей республики — на границе Кыргызстана и Таджикистана в Алайском районе на высоте 3 тысячи 615 метров находится перевал Талдык. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и порадовать. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

Читайте по теме
Иссык-Куль и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/349485/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Иссык-Куль и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg
Заброшенный город Энильчек и Каджи-Сай. Фото и видео читателей 24.kg
Закат в Бишкеке и Сокулукское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Озеро Тулпар-Куль и Таш-Рабат. Фото и видео читателей 24.kg
Закат на Иссык-Куле и река Сокулук. Фото и видео читателей 24.kg
Эдельвейсы Сон-Куля и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
Иссык-Куль и водопад в Ала-Арче. Фото и видео читателей 24.kg
Аламединское ущелье и слияние Нарына и Кара-Суу. Фото и видео читателей 24.kg
Озера Сон-Куль и Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg
Популярные новости
Бишкекчане жалуются на&nbsp;ужасное состояние дорог после первого снега Бишкекчане жалуются на ужасное состояние дорог после первого снега
Тротуар под мостом на&nbsp;улице Байтика Баатыра в&nbsp;Бишкеке превратился в&nbsp;&laquo;озеро&raquo; Тротуар под мостом на улице Байтика Баатыра в Бишкеке превратился в «озеро»
Бизнес
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
9 ноября, воскресенье
15:34
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны —...
15:31
Садыр Жапаров объяснил причины дефицита электроэнергии и ужесточения выдачи прав
15:00
Перевал Талдык и река Туюк. Фото и видео читателей 24.kg
14:53
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
13:30
«Гремлины» возвращаются спустя 37 лет после выхода последнего фильма