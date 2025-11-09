Перевал Талдык и река Туюк. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся по осеннему Бишкеку, заберемся в долину реки Туюк, заглянем на Иссык-Куль, а потом побываем на озере Сары-Камыш и остановимся на перевале Талдык.

В Бишкеке похолодало, уже прошел снег, но мы вернемся в нашу золотую осень. Вместе с Николаем Манаковским прогуляемся по октябрьскому бульвару Эркиндик.

















Фото Айбека Султанова. Бишкек, Аллея молодежи, июнь 2025 года

Отправляемся вместе с Евгением Липкиным в Иссык-Ату, где есть живописная долина, по которой протекает река Туюк.

Встретим рассвет на Иссык-Куле, как это сделал в октябре Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Рассвет на Иссык-Куле, октябрь 2025 года

«Озеро Кара-Камыш — это маленький рай на земле. Оно и скалы будто хранят большую историю. Там царит умиротворяющая тишина. Горный воздух, нетронутая природа, — все здесь дышит жизнью и свободой. Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — написала о своем путешествии Манап кызы Айнура на страничке в Instagram — @manapkyzy_ainur).

Завершим наше путешествие на самом краю нашей республики — на границе Кыргызстана и Таджикистана в Алайском районе на высоте 3 тысячи 615 метров находится перевал Талдык. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).









