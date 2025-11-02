Иссык-Куль и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Заглянем в бишкекский Ботанический сад, потом переедем на Иссык-Куль и посетим несколько интересных мест, побываем на берегах озера Сары-Камыш и прогуляемся вокруг города Ош.

Вместе с Николаем Манаковским отправимся в бишкекский Ботанический сад и полюбуемся цветами, которые там выращивают.













Фото Сергея Ханова. Иссык-Куль в районе Чок-Тала

Теперь с Нурбеком Саруевым проедемся вокруг озера — фотографии он сделал в разных местах.























«В объятиях Оша, — назвала так, потому что Ош умеет обнимать горами, воздухом и тишиной», — рассказала о своих фотографиях Дарина Шипулина.















