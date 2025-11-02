19:48
Иссык-Куль и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Заглянем в бишкекский Ботанический сад, потом переедем на Иссык-Куль и посетим несколько интересных мест, побываем на берегах озера Сары-Камыш и прогуляемся вокруг города Ош.

Вместе с Николаем Манаковским отправимся в бишкекский Ботанический сад и полюбуемся цветами, которые там выращивают.

Переберемся на Иссык-Куль, в район Чок-Тала. Именно там сделал свою фотографию Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Иссык-Куль в районе Чок-Тала

Теперь с Нурбеком Саруевым проедемся вокруг озера — фотографии он сделал в разных местах.

Остановимся ненадолго на южном берегу Иссык-Куля — в районе Каджи-Сая. Там побывала и сделала фотографии Жумагуль Тентиева.

«Озеро Кара-Камыш — это маленький рай на земле. Оно и скалы будто хранят большую историю. Там царит умиротворяющая тишина. Горный воздух, нетронутая природа, — все здесь дышит жизнью и свободой. Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — написала о своем путешествии Манап кызы Айнура страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).

«В объятиях Оша, — назвала так, потому что Ош умеет обнимать горами, воздухом и тишиной», — рассказала о своих фотографиях Дарина Шипулина.

Завершим путешествие в ущелье Кожокелен, которое находится в 95 километрах к юго-западу от города Ош, у подножия Алайского хребта. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

Заброшенный город Энильчек и Каджи-Сай. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
