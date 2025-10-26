16:11
Агент 024

Заброшенный город Энильчек и Каджи-Сай. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся немного по сентябрьскому Бишкеку и прокатимся по осеннему Сокулуку, заглянем на Иссык-Куль и озеро Сон-Куль и завершим наше путешествие на юге республики.

Начнем прогулку с сентябрьского Бишкека, каким его увидел один из наших постоянных авторов Николай Манаковский.

И еще осени, но уже из Сокулукского района нам привез Сонунбек Мурзабеков.

Отправляемся на Иссык-Куль. Северные горы озера — Кунгей Ала-Тоо — сфотографировал в сентябре еще один наш постоянный автор Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Кунгей Ала-Тоо, конец сентября
Переедем на южный берег — в район Каджи-Сая. Там побывала и не забыла сделать фотографии Жумагуль Тентиева.

Теперь заберемся в самую глубинку Иссык-Кульской области — на реке Сары-Джаз находится заброшенный город Энильчек. Там побывал Нурбек Саруев.

Переезжаем в Нарынскую область вместе с Ажыбеком Нурлановым и побудем немного на озере Сон-Куль.

Завершим наше путешествие на юге республики — в Джалал-Абадской области. Там в заповеднике «Сары-Челек» есть небольшое озеро Кыла-Куль, где побывал наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это просто.

Закат в Бишкеке и Сокулукское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
