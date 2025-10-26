Заброшенный город Энильчек и Каджи-Сай. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся немного по сентябрьскому Бишкеку и прокатимся по осеннему Сокулуку, заглянем на Иссык-Куль и озеро Сон-Куль и завершим наше путешествие на юге республики.

Начнем прогулку с сентябрьского Бишкека, каким его увидел один из наших постоянных авторов Николай Манаковский.

И еще осени, но уже из Сокулукского района нам привез Сонунбек Мурзабеков.

Отправляемся на Иссык-Куль. Северные горы озера — Кунгей Ала-Тоо — сфотографировал в сентябре еще один наш постоянный автор Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Кунгей Ала-Тоо, конец сентября



























Завершим наше путешествие на юге республики — в Джалал-Абадской области. Там в заповеднике «Сары-Челек» есть небольшое озеро Кыла-Куль, где побывал наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это просто.

