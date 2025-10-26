Заброшенный город Энильчек и Каджи-Сай. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся немного по сентябрьскому Бишкеку и прокатимся по осеннему Сокулуку, заглянем на Иссык-Куль и озеро Сон-Куль и завершим наше путешествие на юге республики.
Начнем прогулку с сентябрьского Бишкека, каким его увидел один из наших постоянных авторов Николай Манаковский.
Отправляемся на Иссык-Куль. Северные горы озера — Кунгей Ала-Тоо — сфотографировал в сентябре еще один наш постоянный автор Сергей Ханов.
Переедем на южный берег — в район Каджи-Сая. Там побывала и не забыла сделать фотографии Жумагуль Тентиева.
Теперь заберемся в самую глубинку Иссык-Кульской области — на реке Сары-Джаз находится заброшенный город Энильчек. Там побывал Нурбек Саруев.
Переезжаем в Нарынскую область вместе с Ажыбеком Нурлановым и побудем немного на озере Сон-Куль.
Завершим наше путешествие на юге республики — в Джалал-Абадской области. Там в заповеднике «Сары-Челек» есть небольшое озеро Кыла-Куль, где побывал наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
