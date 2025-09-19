14:41
Агент 024

В Бишкеке снова вырубают здоровые деревья. Жители возмущены

В Бишкеке на улице Океева вырубают здоровые зеленые деревья. Об этом 24.kg сообщили жители близлежащих домов.

«Здоровые зеленые деревья опять пилят, что происходит с головами в мэрии? Деньги совсем глаза пеленой застелили?» — возмутился один из местных жителей.

Ранее горожане не раз выражали недовольство массовой вырубкой деревьев в разных районах столицы, однако проблема продолжает оставаться актуальной. Так, деревья вырубили в микрорайоне «Тунгуч», природном парке «Чон-Кемин», сквере на Моссовете, сквере имени Чингиза Айтматова и вдоль дорог города.

В свою очередь мэрия заявляла, что деревья вырубаются из-за их износа и угрозы безопасности горожан. По данным МП «Бишкекзеленстрой», деревья засыхают из-за аномальной жары и вредителя — усача. Отмечалось, что на обновление зеленого фонда столицы может уйти 20-30 лет.

«В городе появился вредитель — усач. В основном он нападает на карагач, но переходит на тополя и другие виды. Деревья за год высыхают. Девяносто процентов карагачей в столице уже нужно сносить — высохшие, болеют», — сообщил агроном ведомства.
