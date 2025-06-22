Закат в Кара-Балте и ущелье Шамси. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по окрестностям Бишкека, полюбуемся отрогами Ала-Тоо и закатами, заберемся в Арстанбап.

Вместе с Ильей Шипулиным (страничка в Instagram — @progorushki) прогуляемся по окрестностям Бишкека. Фотографии местной флоры и фауны он сделал в Чон-Арыке.











Фото Бакыта Шукуралиева. Отроги Ала-Тоо, начало мая

Теперь полюбуемся прекрасными закатами, которые смогла сфотографировать в районе Кара-Балты Асель Исаева.

Остаемся пока в Чуйской области и отправляемся в Белогорское ущелье. Там есть известный водопад, где побывала Диляра Альмеева.

И еще одно живописное ущелье у нас сегодня на пути — Шамси. Там побывала и сделала фотографии Анастасия Григорьева.







Фото Сергея Ханова. Закат на Иссык-Куле, 9 июня Фото Тыныча Азаматова и Мээрим Осмоналиевой. Озеро Сары-Челек

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, если вы хотите стать одним из них, сделать это просто.

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