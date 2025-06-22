Закат в Кара-Балте и ущелье Шамси. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по окрестностям Бишкека, полюбуемся отрогами Ала-Тоо и закатами, заберемся в Арстанбап.
Вместе с Ильей Шипулиным (страничка в Instagram — @progorushki) прогуляемся по окрестностям Бишкека. Фотографии местной флоры и фауны он сделал в Чон-Арыке.
«Необычайно красивы отроги Ала-Тоо. Снимки сделаны возле села Уч-Эмчек», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.
Теперь заглянем в Сокулукский район, где есть водохранилище. Видео снял Сонунбек Мурзабеков.
Теперь полюбуемся прекрасными закатами, которые смогла сфотографировать в районе Кара-Балты Асель Исаева.
Заглянем на Иссык-Куль, чтобы полюбоваться закатом. Фотографию сделал Сергей Ханов.
Отправляемся на юг Кыргызстана — в Джалал-Абадскую область, где находится озеро Сары-Челек. Там побывали Тыныч Азаматов (страничка в Instagram — @azamatov_ph) и Мээрим Осмоналиева. «Мы путешествуем вместе, брат и сестра», — написали они. Завершим наше путешествие в знаменитом ореховом лесу Арстанбап. Там побывал наш неутомимый путешественник Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, если вы хотите стать одним из них, сделать это просто.
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