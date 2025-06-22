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Закат в Кара-Балте и ущелье Шамси. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по окрестностям Бишкека, полюбуемся отрогами Ала-Тоо и закатами, заберемся в Арстанбап.

Вместе с Ильей Шипулиным (страничка в Instagram — @progorushki) прогуляемся по окрестностям Бишкека. Фотографии местной флоры и фауны он сделал в Чон-Арыке.

«Необычайно красивы отроги Ала-Тоо. Снимки сделаны возле села Уч-Эмчек», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

Бакыта Шукуралиева
Фото Бакыта Шукуралиева. Отроги Ала-Тоо, начало мая
Теперь заглянем в Сокулукский район, где есть водохранилище. Видео снял Сонунбек Мурзабеков.

Теперь полюбуемся прекрасными закатами, которые смогла сфотографировать в районе Кара-Балты Асель Исаева.

Остаемся пока в Чуйской области и отправляемся в Белогорское ущелье. Там есть известный водопад, где побывала Диляра Альмеева. 

И еще одно живописное ущелье у нас сегодня на пути — Шамси. Там побывала и сделала фотографии Анастасия Григорьева.

 Заглянем на Иссык-Куль, чтобы полюбоваться закатом. Фотографию сделал Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Закат на Иссык-Куле, 9 июня
Отправляемся на юг Кыргызстана — в Джалал-Абадскую область, где находится озеро Сары-Челек. Там побывали Тыныч Азаматов (страничка в Instagram — @azamatov_ph) и Мээрим Осмоналиева. «Мы путешествуем вместе, брат и сестра», — написали они.
Тыныча Азаматова и Мээрим Осмоналиевой
Фото Тыныча Азаматова и Мээрим Осмоналиевой. Озеро Сары-Челек
Завершим наше путешествие в знаменитом ореховом лесу Арстанбап. Там побывал наш неутомимый путешественник Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, если вы хотите стать одним из них, сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/332946/
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