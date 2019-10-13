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Сюжеты: Проблемные маршрутки, Чудаки парковки

Чудаки парковки. Как водители превратили газон в парковку

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке и других городах Кыргызстана.

Водитель буса маршрута № 260 припарковался на дороге на перекрестке улиц Московской и Кулиева.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водители троллейбусов продолжают жаловаться на «чудаков» на конечной остановке возле Западного автовокзала. В Бишкекском троллейбусном управлении о проблеме знают, но водителям от этого не легче.

В 8-м микрорайоне превратили в парковку газон. На прошлой неделе читатель сообщил об одной машине, на этой их уже несколько.

«Из-за каких-то, извините, чудаков мы должны стоять в пробке. Если поехал по крайнему правому ряду, то невозможно перестроиться в левый ряд. Занята целая полоса!» — написал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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