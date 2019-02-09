Дороги, знаки, нарушители ПДД. Чем недовольны бишкекчане

В рубрику «Агент 024» читатели продолжают присылать сообщения о городских проблемах. 24.kg собрало ответы муниципалитета.
1Водители-нарушители
Напомним, читатель сообщил, что водитель маршрутки в Бишкеке грубо нарушил правила, повернув со второй полосы.
Кстати, читатели часто жалуются на нарушение водителями общественного транспорта Правил дорожного движения.
2Мы ни при чем
Бишкекчанин пожаловался на гололед на пересечении улиц Салиевой и Восточной. Он предположил, что на этот участок дороги не хватило песка.
В муниципалитете ответили, что территория относится к Аламединскому району Чуйской области.
3Невидимые дорожные знаки
Отметим, что он находится за тротуаром и остается невидимым для водителей.
Напомним, ранее на улице Лущихина читатель увидел перевернутый дорожный знак. Неисправность пообещали исправить.
4Дорожный ремонт
Кроме того, в рамках реализации второй фазы проекта реконструкции дорог отремонтируют улицу Буденного между проспектами Чуй и Жибек Жолу.
Напомним, читатель пожаловался на плохое состояние улиц Мусы Джалиля и Буденного.
5Киоск стоит законно
Киоск на пересечении улиц Суюмбаева и Фрунзе не уберут. Он установлен на законных основаниях. В октябре 2018 года комиссия управления земельными ресурсами приняла решение о продлении договора аренды.
«Агент 024» сообщил, что объект закрывает обзор водителям.
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