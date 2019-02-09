Дороги, знаки, нарушители ПДД. Чем недовольны бишкекчане

В рубрику «Агент 024» читатели продолжают присылать сообщения о городских проблемах. 24.kg собрало ответы муниципалитета.

1 Водители-нарушители

В управлении городского транспорта ищут водителя-нарушителя микроавтобуса. После чего к нему примут дисциплинарные меры.

Напомним, читатель сообщил, что водитель маршрутки в Бишкеке грубо нарушил правила, повернув со второй полосы.

Кстати, читатели часто жалуются на нарушение водителями общественного транспорта Правил дорожного движения.

2 Мы ни при чем

Бишкекчанин пожаловался на гололед на пересечении улиц Салиевой и Восточной. Он предположил, что на этот участок дороги не хватило песка.

В муниципалитете ответили, что территория относится к Аламединскому району Чуйской области.

3 Невидимые дорожные знаки

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Дорожный знак на перекрестке улицы Суюмбаева и Московской обещают переустановить, когда потеплеет.

Отметим, что он находится за тротуаром и остается невидимым для водителей.

Напомним, ранее на улице Лущихина читатель увидел перевернутый дорожный знак. Неисправность пообещали исправить.

4 Дорожный ремонт

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Улицу Мусы Джалиля запланировано отремонтировать в 2019 году на отрезке от улицы Т.Айтматова до улицы Курманжан Датки.

Кроме того, в рамках реализации второй фазы проекта реконструкции дорог отремонтируют улицу Буденного между проспектами Чуй и Жибек Жолу.

Напомним, читатель пожаловался на плохое состояние улиц Мусы Джалиля и Буденного.

5 Киоск стоит законно

Киоск на пересечении улиц Суюмбаева и Фрунзе не уберут. Он установлен на законных основаниях. В октябре 2018 года комиссия управления земельными ресурсами приняла решение о продлении договора аренды.

«Агент 024» сообщил, что объект закрывает обзор водителям.

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