Природа.kg: когда чиновник - варвар

На прошлой неделе в отечественных СМИ появилась информация о том, что новый глава Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) Абдыкалык Рустамов в телефонограмме распорядился до особого указания (!)приостановить финансирование по статье приобретение кормов для животных Каракольского зоопарка.

В документе сказано, что если кто-то из бухгалтеров и кассиров ослушается, то его ждет жестокая кара в виде дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности.

ИА «24.kg» решило выяснить, что это за человек такой жестокосердный. И вот что нашли в открытом доступе. Ранее сей господин являлся заместителем директора ГАООСЛХ.

«Ну как не порадеть родному человечку?»

В этой должности чиновник курировал вопросы охотничьего хозяйства. Нужно отметить, что угодья эти существовали всегда, правда, за ними осуществлялись достаточно слабые надзор и контроль, ну а границы их определяла местная администрация. Вышедший 29 января 2014 года Закон КР «Об охоте и охотничьем хозяйстве» потребовал очертить границы охотных хозяйств в сыртовых зонах Джети-Огузского, Тонского, Ак-Суйского районов Иссык-Кульской области и долинах Аксай и Арпа в Нарынской области. Что департамент охоты собственно и сделал с декабря 2012 по декабрь 2014 года. Все соответствующие документы приказом ГАООСЛХ были утверждены в октябре, ноябре и декабре 2014 года.

Но конкурс по распределению охотопользователям права на ведение деятельности провели заранее - в июне 2014-го. То есть на основе еще не утвержденных документов, точно не зная границ хозяйств, чиновники (какая прыть!) определили победителей тендера.

По информации в СМИ, каждый имел своих фаворитов: нынешний директор ГАООСЛХ Абдыкалык Рустамов неравнодушен к выигравшему ОсОО «Арстан», директор Департамента охоты Алмаз Мусаев был очень благожелателен к ОсОО «Фортуна-Трэвэл», ОсОО «Окчонтой», ОсОО «Ашуу-Тор» и ОсОО «Иссык-Куль Интур», а заместитель председателя конкурсной комиcсии Омурбек Мусаканов благоволил к ОсОО «Бетеге», ОсОО «CentralAsianSafariClub» и ОсОО «Чатыр-Таш».

А следом, 26 июня 2015 года, Генпрокуратура возбуждает уголовное дело по факту злоупотребления чиновниками ГАООСЛХ должностным положением при проведении конкурса по предоставлению охотничьих угодий.

Несмотря на это, Алмаза Мусаева приказом ведомства включают в состав специальной разрешительной комиссии по распределению квот и выдачи документов на добычу животных.

Как известно, охота - удовольствие не из дешевых, организация ее для иностранцев сулит нехилые деньги. Ради этого хозяйства, в общем-то, и стремятся получить документы.

Государственное - под корень…

Пройдемся по местам, где еще оставили следы чиновники ГАООСЛХ. Известный кыргызстанский фотограф Влад Ушаков на своей странице в Facеbook написал обращение, которое тронуло за живое каждого.

«Три тысячи деревьев, три хороших полноценных леса, служащих домом для миллиардов живых существ, растений, организмов, которые могут стать объектом туристического паломничества и местными достопримечательностями как минимум в трех горных ущельях, которых порой так не хватает в нашей стране…

А теперь представьте, что ничего этого нет! Там, где должна быть лесная чаща, - прорубы с гниющими пнями. Там, где были лесистые рощи, - голый камень с уничтоженным почвенным покровом, готовый во время ближайшего дождя сорваться с горной кручи и грязной массой селя сойти в долину, уничтожая все на своем пути. Что это, спросите вы!? Это «деятельность» Каракольского лесхоза с 2012 по 2014 год под руководством Кубана Токомбаева», - сетует Влад Ушаков.

«В 2014 году, - продолжает автор, - он был отстранен прошлым руководством ГАООСЛХ за допущенные нарушения от должности. Но с июля этого года нынешним главой Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыком Рустамовым вновь назначен «лесничествовать». Но уже в Тюпском лесхозе».

НаСЛЕДство

Впрочем, подобное безобразие творится не только в Тюпском лесхозе, не лучше обстоят дела и в Джалал-Абадской области. Так, в августе 2015 года к добыче меди, золота и серебра на месторождении Бозымчак приступает казахская компания «Казахмыс Голд Кыргызстан».

«KAZ Minerals PLC» - медедобывающая компания, ориентированная на развитие горнорудных производств. Акции группы котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. «Бозымчак» является первым проектом группы за пределами Казахстана.

На выделенной под разработки территории находятся 16 гектаров арчового леса, который относится к особо ценным древесным породам. Рубить их можно, только компенсируя ущерб.

Согласно протокольному поручению от 3 сентября 2013 года, сотрудники Департамента лесохотустройства рассчитали, что эти убытки и потери составят 21 миллион 354 тысячи сомов. Расчеты отправили главе Госагентства, на тот момент Сабиру Атаджанову. Однако отчет в ОсОО «Казахмыс» он не представил. Да и компании с их неоднократными гарантийными письмами разрешение на вырубку не дали. А в начале декабря главный лесник страны дает поручение начальнику управления Госэкологической экспертизы и природопользования Кенешбеку Жумабекову выдать документы в однодневный срок на основании гарантийного письма ОсОО «Казахмыс Голд Кыргызстан». Отметим, что такими полномочиями ведомство не обладало.

Далее по поручению Госэкологической экспертизы Джалал-Абадское территориальное управление производит расчет ущерба лесохозяйственного производства согласно таксам на древесину лесных пород, отпускаемую на корню как малоценные насаждения. И ранее начисленный казахам 21 миллион волшебным образом превращается в 4 миллиона 610 тысяч сомов.

Леса, растительность и животный мир в соответствии с Конституцией КР используются как основа жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой охраной государства.

Четыре миллиона сомов – это вам не 21. И «Казахмыс» запросто перечисляет их в Джалал-Абадский фонд охраны природы как оплату за природопользование, но не как убытки и потери лесохозяйственного производства, и приступает к работе.

По информации в СМИ, ущерб от вырубки арчи, нанесенный государству, составил 21 миллион 354 тысячи 800 сомов.

Жертвенный ягненок

Но вернемся к персоне, с которой мы и начали материал, – к нынешнему главному лесничему страны Абдыкалыку Рустамову, который, все время находясь рядом со своим уволенным шефом - Сабиром Атаджановым, вряд ли был не в курсе происходящего. Более того, именно Абдыкалык Рустамов председательствовал и в конкурсной комиссии по распределению охотопользователям права на ведение деятельности, и в комиссии по выдаче разрешения на рубку особо ценных пород леса ОсОО «Казахмыс».

Сомневаемся также, что комиссия под его председательством не знала о начисленных компании 21 миллионе сомов, согласившись на 4 миллиона.

Вообще, вся эта мнимая борьба с «коррупционными проявлениями» в госорганах стала наводить скуку. Слишком много говорится о ней с трибун. Руководители госорганов ночами не спят, заучивают красивую фразу «демонтаж системной коррупции», чтобы потом на всевозможных заседаниях и круглых столах козырять ею.

Только чтобы победить эту чуму в ведомстве, мало снять одного руководителя, когда для отвода глаз убрали Сабира Атаджанова. Что же следом не уволили всю верхушку из замов и начальников, так или иначе засветившихся в нарушениях? Уверенной трусцой они движутся к новым должностям и к новым нарушениям.

А тем временем в наших удивительной красоты лесах не смолкают звуки пилы и топора, валятся вековые деревья, животные в зоопарке голодают, его сотрудники с нетерпением ждут особого указания всесильного Абдыкалыка Рустамова. А властям и дела нет никакого? Подумаешь, какие-то леса, какие-то зверюшки, какие-то люди…