Глава ГКНБ посетил Атамбаева в СИЗО. Что он ему пообещал

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил следственно-арестованного бывшего президента Алмазбека Атамбаева в СИЗО. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Уточняется, что в ходе посещения глава спецслужб ознакомился с условиями содержания Атамбаева и состоянием его здоровья.

«Алмазбек Атамбаев отметил, что не имеет жалоб на условия содержания и действия сотрудников СИЗО, кроме состояния своего здоровья. Председатель ГКНБ поручил соответствующим службам провести тщательное обследование состояния здоровья бывшего президента. Глава ведомства поручил госпитализировать его при необходимости в медицинское учреждение», — сказали в пресс-центре.

Напомним, что в июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В ноябре Верховный суд отменил приговоры и направил дело на новое рассмотрение.

Кроме того, бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, в числе которых события в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, а также по факту организации массовых беспорядков 9 октября.