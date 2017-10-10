Судьбу Омурбека Бабанова ЦИК решит сегодня

Члены рабочей группы Центризбиркома вынесли кандидату в президенты Омурбеку Бабанову третье по счету предупреждение. Об этом ИА «24.kg» сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, накануне собралась рабочая группа и, не дождавшись заключения специалистов ГКНБ по содержанию выступления Омурбека Бабанова на встрече с избирателями в Оше, рассмотрела вопрос о грубом нарушении политиком правил ведения агитации.

Всего на Омурбека Бабанова поступило 13 жалоб после его речи в ошском микрорайоне «Он-Адыр». Заявители обвиняли его в разжигании межнациональной розни.

Ранее член Центризбиркома Назарали Арипов пояснил, что видео с выступлением кандидата отправили на экспертизу в ГКНБ, так как ЦИК не уполномочен давать такого рода оценки.

«Но, не дождавшись результатов, рабочая группа вчера собирается, и шесть членов голосуют за вынесение предупреждения. Да, в положении есть норма, предусматривающая снятие с гонки за грубые нарушения, к примеру, уголовного законодательства. Но окончательное решение примут уже члены ЦИК на заседании, которое пройдет сегодня. То есть я не исключаю, что может прозвучать инициатива о том, чтобы отменить регистрацию Омурбека Бабанова как кандидата в президенты», — пояснила Гульнара Джурабаева.

По закону лишать претендента возможности баллотироваться Центризбирком может не позднее, чем за три дня до даты голосования.