Душа требует праздника. Депутаты хотят масштабных празднований юбилея парламента

Депутаты обратились к торага Жогорку Кенеша с просьбой провести масштабные мероприятия, посвященные 80-летию парламента. С таким предложением выступил Алмазбек Эргешов.

По его словам, нужно провести мероприятия, чтобы повысить авторитет Жогорку Кенеша среди общественности.

«В этом году отмечается 80-летие парламента. Я надеюсь, что в честь этой даты будут проведены соответствующие мероприятия — научные конференции. Может быть, мы выпустим книгу или снимем фильм. Это было бы хорошо. Я также хотел попросить провести мероприятия по увеличению авторитета парламента среди общественности», — предложил Алмазбек Эргешов.

Кроме того, депутаты предложили провести праздничные мероприятия, посвященные 100-летию манасчи Жусупа Мамая. Они рассказали, что в Китае уже готовятся к празднованию, а в Кыргызстане об этом пока ни слова.