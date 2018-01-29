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Власть

Авария на ТЭЦ. Президент требует провести расследование ЧП

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился сегодня с премьер-министром Сапаром Исаковым, сообщила пресс-служба главы государства.

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На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария

По ее данным, Жээнбеков заслушал информацию о текущей ситуации на ТЭЦ Бишкека.

Сапар Исаков рассказал о принимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения.

Президент отметил правильность решения премьер-министра провести тщательное расследование причин сбоя подачи тепла жителям столицы, сделать соответствующие выводы и привлечь к ответственности виновных, допустивших срыв полноценной работы ТЭЦ.

Нужно провести тщательный анализ причин ЧП на стратегическом объекте, чтобы впредь не допустить повторения ситуации.

Сооронбай Жээнбеков
«Держу этот вопрос на контроле с момента возникшей ситуации на ТЭЦ столицы страны. В ближайшее время в дома бишкекчан тепло должно доставляться в полном объеме», — подчеркнул президент, добавив, что особое внимание необходимо уделить бесперебойному теплоснабжению больниц, детских садов, школ, и других социальных объектов.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил горожан за терпение, проявленное во время этих холодов, а работников ТЭЦ Бишкека, которые третьи сутки подряд находятся на работе и прилагают все усилия для восстановления работы тепловой электроцентрали, за труд.

Не только в Бишкеке, но и по всей стране кыргызстанцы должны быть обеспечены теплом и светом. Все коммунальные службы должны работать четко и слаженно, как часовой механизм. Нам надо достойно пройти эту проверку аномальными холодами.

Сооронбай Жээнбеков
На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария. Ранее стало известно, что из-за поломок на ТЭЦ не могут запустить котлы. ГКНБ и ГСБЭП проводят проверки.
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