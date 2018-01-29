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Власть

Авария на ТЭЦ. Депутаты Жогорку Кенеша намерены лично проверить место ЧП

Депутаты Жогорку Кенеша намерены выехать на место аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщил Кожобек Рыспаев.

Завтра, 30 января, на ТЭЦ Бишкека состоится выездное заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

«Авария произошла из-за устаревшего оборудования. Вовремя не провели ремонт. По идее, нужно было полностью менять ТЭЦ», — сказал Кожобек Рыспаев.

По итогам выездного заседания депутаты примут решение, кто виноват в сложившейся ситуации.

26 января на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах, несмотря на то, что энергетики уверяли, что система постепенно начинает работать в штатном режиме.

Свои проверки ЧП начали ГКНБ и ГСБЭП.
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