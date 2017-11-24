Ждут ли кыргызстанцы существенных перемен с приходом Сооронбая Жээнбекова

Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» 10-18 ноября провела общенациональный телефонный социологический опрос с целью измерить политическое настроение населения КР после избрания нового президента.
Согласно отчету, 26,8 процента опрошенных людей уверены в том, что с приходом на пост президента Сооронбая Жээнбекова существенных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не произойдет.
Положительный настрой населения существенно спал по сравнению с результатами опроса, проведенного в сентябре перед выборами.
«По результатам сентябрьского опроса, 57,6 процента респондентов верили в то, что ситуация в стране изменится в лучшую сторону после избрания нового президента. Скептично были настроены всего 12,5 процента опрошенных, которые отмечали, что каких-либо изменений в стране после избрания нового президента не произойдет», — говорится в отчете.
Тройка наиболее часто называемых гражданами ожиданий от нового президента: увеличение заработной платы, пенсий и пособий; улучшение и укрепление международных отношений; улучшение инфраструктуры городов и сел.
Активисты опросили 738 человек.