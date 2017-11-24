Алмазбек Атамбаев спокоен за будущее Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с вступлением в должность нового главы государства.

Он отметил, что момент передачи власти очень волнителен для него.

Славу богу, мой срок завершен. Я благодарен всем своим единомышленникам и гражданам страны за постоянную поддержку. Избрав меня президентом, вы оказали огромное доверие. Хочу поблагодарить свою жену и детей. Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев в очередной раз выразил уверенность, что новый президент будет работать честно и продолжит путь реформ. Он прочитал благословение, которое сам написал.

«Друг мой Соке, я верю, что ты станешь достойным президентом. Приведешь Кыргызстан в светлое и процветающее будущее», — пожелал он.

Отметим, сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» прошла инаугурация избранного президента Кыргызстана. Он сообщил, что приоритетным направлением политики для него станет борьба с коррупцией. А первым указом пообещал наградить уже бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Выборы президента Кыргызстана прошли 15 октября, за Сооронбая Жээнбекова проголосовали 54,77 процента избирателей.