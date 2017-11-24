11:15
+12
USD 69.75
EUR 82.62
RUB 1.19
Власть

Алмазбек Атамбаев спокоен за будущее Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с вступлением в должность нового главы государства.

Он отметил, что момент передачи власти очень волнителен для него.

Славу богу, мой срок завершен. Я благодарен всем своим единомышленникам и гражданам страны за постоянную поддержку. Избрав меня президентом, вы оказали огромное доверие. Хочу поблагодарить свою жену и детей.

Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев в очередной раз выразил уверенность, что новый президент будет работать честно и продолжит путь реформ. Он прочитал благословение, которое сам написал.

«Друг мой Соке, я верю, что ты станешь достойным президентом. Приведешь Кыргызстан в светлое и процветающее будущее», — пожелал он.

Отметим, сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» прошла инаугурация избранного президента Кыргызстана. Он сообщил, что приоритетным направлением политики для него станет борьба с коррупцией. А первым указом пообещал наградить уже бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Выборы президента Кыргызстана прошли 15 октября, за Сооронбая Жээнбекова проголосовали 54,77 процента избирателей.
Ссылка:
просмотров: 28
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков: Интересы страны превыше всего
Приоритетное направление политики Жээнбекова — борьба с коррупцией
Сооронбай Жээнбеков первым указом обещал наградить Алмазбека Атамбаева
Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента
Церемония инаугурации президента Кыргызстана. Прямой эфир
В Государственной резиденции началась инаугурация Сооронбая Жээнбекова
Присвоить звание Героя Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предлагает депутат
Президент Кыргызстана объяснил, чем Икрамжан Илмиянов заслужил орден Манаса
Алмазбек Атамбаев поблагодарил свою семью за терпение
Алмазбек Атамбаев рассказал, за что наградил журналистов и экспертов
Популярные новости
На&nbsp;посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев На посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев
Опять рокировка. В&nbsp;правительстве Кыргызстана меняют первого вице-премьера Опять рокировка. В правительстве Кыргызстана меняют первого вице-премьера
Атамбаев отправил журналиста жить в&nbsp;Европе, считая, что он&nbsp;не&nbsp;уважает страну Атамбаев отправил журналиста жить в Европе, считая, что он не уважает страну
Любимые машины кыргызских чиновников Любимые машины кыргызских чиновников
Бизнес
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов