Напоследок. Атамбаевы получат государственные награды

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вновь подписал указ о награждении государственными наградами за существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов страны и укрепление экономики.

В списке награжденных — почти сто человек. В том числе орден «Манас» III степени получит руководитель фермерского хозяйства «Маткерим» Ошской области Жусупакмат Атамбаев, а почетную грамоту КР — председатель Тонского айыльного кенеша Талантбек Атамбаев.

В списке награжденных - крестьяне, руководители фермерских хозяйств, инженеры, экологи. Но есть и чиновники. Орден «Данк» получит мэр Бишкека Албек Ибраимов. Медали «Данк» удостоен председатель правления Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

Ранее Алмазбек Атамбаев заявлял, что в последние годы государственные награды в Кыргызстане вручались редко «из-за деградации института госнаград».

При этом только за последний год президент вручал госнаграды уже трижды: в октябре, июле и марте 2017-го.