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Власть

Султану Ибраимову хотят присвоить звание Героя Кыргызстана посмертно

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров предлагает упорядочить присуждение государственных наград и вручение почетных грамот. Он представил поправки в Закон «О госнаградах» на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Мирлан Бакиров предлагает исключить норму, согласно которой посмертно могут присуждать только медаль «Эрдик», остальные государственные награды и звания посмертно не присуждаются. По его словам, данный законопроект исходил из обсуждений и предложений, которые были в 2018 году.

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«21 октября отметили 90-летие советского государственного партийного деятеля Султана Ибраимова. Тогда президент и соратники предложили наградить Султана Ибраимова званием Героя Кыргызстана посмертно. Исходя из этого написан данный законопроект», — пояснил вице-спикер.

Законопроект, по его словам, исходит именно из того, что у Султана Ибраимова нет звания, из-за нормы закона, которую и хотят убрать, присвоить звание Героя Кыргызстана сейчас невозможно.

«Звание имеется у секретарей Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР Исхака Раззакова, Турдакуна Усубалиева, Абсамата Масалиева. Существующую норму мы предлагаем исключить, чтобы дать возможность присвоить Султану Ибраимову звание Героя Кыргызстана. Нет звания также у главы президиума Верховного совета Торобая Кулатова. Речь пока идет только о двух государственных деятелях», — сказал Мирлан Бакиров.

Члены комитета поддержали поправки в закон в первом чтении. Он отправлен на рассмотрение палаты.

Накануне 24.kg опубликовало неверную информацию о данном законопроекте. 
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