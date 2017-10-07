Очередную партию государственных наград вручит президент Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручит сегодня очередную партию государственных наград. В списке — около 150 человек.

Почетное звание «Заслуженный учитель КР» получат девять человек, столько же удостоятся звания «Заслуженный артист КР», еще восемь человек — звания «Заслуженный врач КР».

Почетные звания получат деятели культуры, юристы, экономисты и работники сельского хозяйства.

Есть и те, кому сегодня вручат орден «Манас» II и III степеней. Среди них кинорежиссер Актан Арым Кубат и старший тренер по легкой атлетике Виктор Борисов.

Медаль «Данк» получат пять человек, в том числе главный тренер национальной сборной команды по плаванию Евгений Петрашов, старший мастер ОсОО «Автомаш-Радиатор» Минавар Алаева.

Среди награжденных и чиновники — первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, мэр Нарына Эмилбек Алымкулов, сотрудники айыл окмоту.

Президент вручал госнаграды в июле и марте 2017-го, а также в октябре и январе 2016-го.

Ранее Алмазбек Атамбаев заявлял, что в последние годы государственные награды в Кыргызстане вручались редко «из-за деградации института госнаград».