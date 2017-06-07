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Власть

В Туркменистане отменят льготы для населения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов считает действующую систему социальных льгот для жителей республики неэффективной и предлагает ее отменить. Об этом сообщил «Интерфакс».

С таким предложением президент выступил накануне на заседании правительства.

«Очевидно, что система льгот в настоящее время стала полностью неэффективной, о чем мы уже и ранее неоднократно говорили. Поэтому, Ходжамаммедов (вице-премьер Бяшиммырат Ходжамаммедов), поручаю вам в ближайшее время подготовить предложения по аннулированию всех льгот. То есть льготы должны предоставляться не всем, а только тем, кто действительно нуждается в социальной помощи», — заявил глава государства.

Первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ввел в 1993 году в стране льготы для граждан, в соответствии с которыми они начали бесплатно получать воду, газ и электричество.
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