В ЖК призвали подробно разъяснить населению принципы исламского финансирования

В ЖК призвали подробно разъяснить населению принцип исламского финансирования. Об этом заявлено сегодня на заседании.

Ряд депутатов при обсуждении законопроекта по внедрению принципов исламского финансирования в банковском секторе отметил, что многие нормы поправок непонятны и требуют детального разъяснения.

Как заявил один из инициаторов законопроекта нардеп Илимбек Кубанычбеков, в Кыргызстане 80 процентов населения — мусульмане.

«Многие граждане хотели бы использовать исламские принципы финансирования и предпочитают халал-продукты. Однако из-за существующих сложностей они нередко вынуждены брать в банках стандартные кредиты. В связи с этим предлагаемые нормы направлены на создание более удобных условий для таких заемщиков», — заметил он.

Депутаты задались вопросом о различиях между финансированием по принципу мурабаха и традиционным кредитованием.

Заместитель председателя Национального банка Медет Таиров ответил, что проценты сопоставимы с условиями классических банков, а максимальная ставка может достигать 29,9 процента и не должна превышать установленный предел.

В ответ депутат Гулшаркан Култаева уточнила, не получается ли так, что ставки остаются такими же, а меняется только формулировка.

Илимбек Кубанычбеков сказал, что представители Нацбанка озвучили предельную ставку. По его словам, проведенный анализ показывает: по принципу мурабаха максимальные ставки в среднем составляют 10-15 процентов, что значительно ниже ставок по традиционным кредитам.

Представитель НБ КР пояснили, что мурабаха — это приобретение товара в рассрочку.

«У банка есть своя надбавка, процентов по данному кредиту нет. Клиент выплачивает его по частям. Например, клиент покупает телефон за 100 тысяч сомов. Надбавка составит примерно 10 тысяч. В итоге он выплатит около 110 тысяч сомов в течение определенного периода», — добавил Медет Таиров.

Парламентарии поддержали законопроект, но призвали конкретизировать понятийный аппарат и доступным языком донести до населения новшества.