12:56
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Власть

В ЖК призвали подробно разъяснить населению принципы исламского финансирования

В ЖК призвали подробно разъяснить населению принцип исламского финансирования. Об этом заявлено сегодня на заседании.

Ряд депутатов при обсуждении законопроекта по внедрению принципов исламского финансирования в банковском секторе отметил, что многие нормы поправок непонятны и требуют детального разъяснения.

Как заявил один из инициаторов законопроекта нардеп Илимбек Кубанычбеков, в Кыргызстане 80 процентов населения — мусульмане.

«Многие граждане хотели бы использовать исламские принципы финансирования и предпочитают халал-продукты. Однако из-за существующих сложностей они нередко вынуждены брать в банках стандартные кредиты. В связи с этим предлагаемые нормы направлены на создание более удобных условий для таких заемщиков», — заметил он.

Депутаты задались вопросом о различиях между финансированием по принципу мурабаха и традиционным кредитованием.

Заместитель председателя Национального банка Медет Таиров ответил, что проценты сопоставимы с условиями классических банков, а максимальная ставка может достигать 29,9 процента и не должна превышать установленный предел.

В ответ депутат Гулшаркан Култаева уточнила, не получается ли так, что ставки остаются такими же, а меняется только формулировка.

Илимбек Кубанычбеков сказал, что представители Нацбанка озвучили предельную ставку. По его словам, проведенный анализ показывает: по принципу мурабаха максимальные ставки в среднем составляют 10-15 процентов, что значительно ниже ставок по традиционным кредитам.

Представитель НБ КР пояснили, что мурабаха — это приобретение товара в рассрочку.

«У банка есть своя надбавка, процентов по данному кредиту нет. Клиент выплачивает его по частям. Например, клиент покупает телефон за 100 тысяч сомов. Надбавка составит примерно 10 тысяч. В итоге он выплатит около 110 тысяч сомов в течение определенного периода», — добавил Медет Таиров.

Парламентарии поддержали законопроект, но призвали конкретизировать понятийный аппарат и доступным языком донести до населения новшества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369663/
просмотров: 216
Версия для печати
Популярные новости
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В&nbsp;КР&nbsp;для прописки граждан предлагают не&nbsp;требовать справки о&nbsp;военном учете В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить
Бизнес
&laquo;АБанк&raquo; снижает годовую ставку доходности по&nbsp;всем исламским продуктам «АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам
BAKAI и&nbsp;UFC: эксклюзивная Visa UFC с&nbsp;доступом к&nbsp;боям и&nbsp;привилегиями для клиентов BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов
&laquo;Капитал Банк&raquo;: SWIFT-переводы в&nbsp;юанях&nbsp;&mdash; надежный инструмент для расчетов «Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
9 апреля, четверг
12:54
Парламент одобрил введение квот для лиц с инвалидностью в госорганах Парламент одобрил введение квот для лиц с инвалидностью...
12:50
В Бишкеке пьяного мужчину, пристававшего к девочке, арестовали на трое суток
12:41
Отказ выдать данные дольщиков: глава ГНС пригрозил строителям выемкой документов
12:29
«АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам
12:28
МВД: В результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц