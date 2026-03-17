Происшествия

ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах

Распространяемое в социальных сетях и мессенджерах изображение документа, якобы подготовленного ведомством, является поддельным, заявили в ГКНБ КР.

В комитете нацбезопасности подчеркнули, что этот материал не имеет отношения к официальной деятельности государственных органов и не оформлялся в установленном порядке.

По информации спецслужбы, в распространяемом документе содержатся недостоверные сведения о якобы зафиксированных финансовых переводах и причастности отдельных лиц к противоправной деятельности.

В ведомстве отметили, что подобные материалы создаются неизвестными лицами с целью введения граждан в заблуждение и распространения ложной информации.

ГКНБ призывает граждан критически относиться к подобным публикациям, не распространять непроверенные сведения и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Материалы по теме
Сотрудник ГКНБ КР задержан за злоупотребление должностным положением
Глава ГКНБ пообещал бизнесу защиту от давления
Ложная информация. В МВД ведут борьбу с фейковыми аккаунтами
Коррупция в Республиканском центре крови: задержан экс-директор
Арсенал ОПГ Дженго уничтожен. В Ошской области нашли 12 автоматов Калашникова
По подозрению в коррупции задержан экс-аким Аламединского района
Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки
В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ
В Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера
Коррупция в ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников
Популярные новости
Чиновников поймали на&nbsp;вымогательстве денег у&nbsp;директоров школ города Нарына Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Патрульная милиция сняла с&nbsp;забора электронного щита потерянные госномера Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
На&nbsp;Иссык-Куле участок стоимостью 34&nbsp;миллиона сомов вернули государству На Иссык-Куле участок стоимостью 34 миллиона сомов вернули государству
Гибель замглавы службы судисполнителей не&nbsp;связана с&nbsp;работой. Что было в&nbsp;записке Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
