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Техноблог

Twitter объявил борьбу с насилием и оскорблениями

Социальная сеть Twitter объявила о внедрении новых правил, направленных на уменьшение количества насильственного и оскорбительного контента. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Свое решение в Twitter объяснили тем, что «угрозы насилия или желание причинить серьезный физический вред, смерть или болезнь человеку или группе людей являются нарушением нашей политики».

Социальная сеть потребует удалить оскорбительные твиты, пропагандирующие насилие или насильственные действия, разжигающие ненависть, провоцирующие преследования и травлю, запугивающие или заставляющие замолчать других пользователей.

При повторных нарушениях аккаунт могут заблокировать навсегда.

Будут блокироваться аккаунты, информация в которых связана с угрозой насилия, содержит расистские и сексистские оскорбления, негативные высказывания, связанные с сексуальной ориентацией, инвалидностью, религией и так далее.

Выявлять пользователей Twitter будет и самостоятельно, и с помощью жалоб других пользователей. Не делается исключение и для СМИ.

В Twitter уточнили, что новые правила не применяются к военным или государственным структурам. В компании определят исключения и для групп, которые в настоящее время участвуют в мирном разрешении конфликтов.
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