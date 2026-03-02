Комитет отклонил законопроект, упорядочивающий применение LED-экранов в Бишкеке

Комитет отклонил законопроект, упорядочивающий использование LED-экранов на домах.

Напомним, что депутат Дастан Бекешев предлагает внести правки в Закон «О рекламе», то есть разрешить ТСЖ размещать LED-экраны на фасадах домов. По его словам, раньше ТСЖ могли размещать рекламные баннеры на фасадах домов.

«Но позднее их запретили. Такой запрет действует только в столице, в регионах разрешено использовать светодиодные экраны. В законе такого запрета нет, но ограничения на установку LED-экранов введены подзаконными актами», — отметил Дастан Бекешев.

Ряд нардепов отметил, что выступает против хаотичной установки LED-экранов на фасадах домов и объектов.

Как отмечено на заседании комитета, кабмин тоже вынес заключение о том, что принятие законопроекта преждевременно.

В итоге большинством голосов проект отклонен.

Напомним, ранее в своем Telegram-канале Дастан Бекешев отметил, что в Бишкеке сегодня сложился своеобразный бизнес на рекламе. «На этом рынке есть только два игрока, и говорят, что оба аффилированы друг с другом», — добавил он.