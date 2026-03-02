20:50
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Власть

Комитет отклонил законопроект, упорядочивающий применение LED-экранов в Бишкеке

Комитет отклонил законопроект, упорядочивающий использование LED-экранов на домах. 

Напомним, что депутат Дастан Бекешев предлагает внести правки в Закон «О рекламе», то есть разрешить ТСЖ размещать LED-экраны на фасадах домов. По его словам, раньше ТСЖ могли размещать рекламные баннеры на фасадах домов.

«Но позднее их запретили. Такой запрет действует только в столице, в регионах разрешено использовать светодиодные экраны. В законе такого запрета нет, но ограничения на установку LED-экранов введены подзаконными актами», — отметил Дастан Бекешев.

Ряд нардепов отметил, что выступает против хаотичной установки LED-экранов на фасадах домов и объектов.

Как отмечено на заседании комитета, кабмин тоже вынес заключение о том, что принятие законопроекта преждевременно.

В итоге большинством голосов проект отклонен.

Напомним, ранее в своем Telegram-канале Дастан Бекешев отметил, что в Бишкеке сегодня сложился своеобразный бизнес на рекламе. «На этом рынке есть только два игрока, и говорят, что оба аффилированы друг с другом», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364124/
просмотров: 871
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает разрешить ТСЖ размещать LED-экраны на фасадах домов
Депутат призывает ускорить промышленное производство одежды из каннабиса
В Кыргызстане за мусор и порчу объектов хотят наказывать общественными работами
«Прекратите морально насиловать»: Дастан Бекешев призвал кабмин к уважению
Дастан Бекешев: Вручение госнаград должно иметь эффект неожиданности
Дастан Бекешев: Молодежь лишают права учиться из-за высокой стоимости контракта
Депутат просит выделить средства на ремонт придомовых дорог в Бишкеке
Дастан Бекешев: Даже учиться водить танки не нужно 10 месяцев обучения
Депутат предлагает дать возможность частным клиникам выдавать справки
Ведущего Владимира Соловьева предлагают признать персоной нон грата в КР
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
В&nbsp;КР&nbsp;хотят ввести штрафы за&nbsp;выезд детей для получения религиозного образования В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам н...
20:42
В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы
20:20
В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дороги
20:00
Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
19:45
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов