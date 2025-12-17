18:26
«Будет уроком для многих»: опубликован разговор с сыном главы ГКНБ

В первый день работы депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва бывший завотделом информационной политики администрации президента Нургазы Анаркулов опубликовал в соцсетях аудиозапись, связанную с обсуждением нового состава парламента.

Депутат Улукбек Карыбек уулу смог принести присягу лишь с третьей попытки

По его словам, на фоне вопросов о качественном составе нового ЖК и сообщений о том, что некоторые избранные нардепы с трудом проходили процедуру принесения присяги, обратился за комментарием к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Отмечается, что ранее глава спецслужб публичных комментариев по итогам парламентских выборов не давал.

Как сообщил Нургазы Анаркулов, Камчыбек Ташиев дал, по его словам, «оригинальный ответ», предложив вместо комментария опубликовать аудиозапись его разговора с сыном Тай-Мурасом.

«Вместо моего ответа лучше опубликовать сегодняшнюю аудиозапись разговора с моим сыном Тай-Мурасом. Для некоторых это станет большим уроком. Давайте воздержимся от критики в адрес других. Никто не знает, каким будет новый парламент в будущем. Возможно, именно от тех молодых депутатов, которых сегодня критикуют, выйдут крупные инициативы. Я желаю парламенту успешной работы!» — цитирует главу ГКНБ завотделом информполитики администрации президента.

В публикации также подчеркивается, что представленная аудиозапись не была сделана специально. Сообщение и аудиоматериал вызвали активное обсуждение в соцсетях на фоне начала работы нового созыва Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354996/
просмотров: 466
