Власть

Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа

Президент Садыр Жапаров примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и США («C5+1»), которая пройдет 6 ноября в Вашингтоне. Информацию 24.kg подтвердил пресс-секретарь главы КР.

«Приглашение американского лидера Дональда Трампа на очередную встречу глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов, адресованное Садыру Жапарову, получено и принято с признательностью. Администрация президента проводит соответствующую работу по подготовке рабочего визита главы государства в США», — сообщил Аскат Алагозов.

Встреча в формате «C5+1» (Центральная Азия + США) является площадкой для обсуждения вопросов региональной безопасности, экономического сотрудничества и международной политики.
