Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Садыр Жапаров сегодня, 6 октября, прибыл с рабочим визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Борт президента приземлился в международном аэропорту города Габала, где вывесили государственные флаги стран-членов ОТГ, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

Садыра Жапарова встретили министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.

Глава государства примет участие в очередном саммите глав государств Организации тюркских государств, в рамках которого будут обсуждены важные вопросы региональной и международной политики, а также подведет итоги председательства Кыргызской Республики в ОТГ.

По итогам саммита будут подписаны Габалинская декларация глав государств ОТГ и иные решения, направленные на укрепление взаимодействия стран-членов организации в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.