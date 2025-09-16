10:28
Власть

Президент лишил министерства части полномочий: их функции уходят в «Тундук»

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию цифровой трансформации в сфере государственного управления».

Как сообщила пресс-служба главы государства, цель изменений — создать условия для развития конкуренции при разработке, модернизации и сопровождении государственных информационных систем.

Согласно новому указу, на базе государственного учреждения «Тундук» создается открытое акционерное общество со 100-процентным участием государства. Ему передают функции сразу нескольких организаций – Центра цифрового образования, Центра цифровизации социальной защиты, «Электронного здравоохранения» (за исключением медстатистики) и «Справедливого суда». Эти структуры упразднят, а их сотрудников и материально-техническую базу передадут в «Тундук».

Отдельные функции, как ведение медицинской статистики и развитие информационных систем здравоохранения, закреплены за Министерством здравоохранения.

«Тундук» и государственное предприятие «Кызмат» определены как единые операторы по разработке и сопровождению информационных систем большинства государственных органов, органов местного самоуправления и государственных предприятий. Исключение составляют Минфин, ГКНБ, Минводсельпром, Налоговая и Таможенная службы, силовые структуры и прокуратура, мэрия Бишкека.

Кроме того, функции по разработке политики и контролю в сфере биометрических данных переданы Госагентству по защите персональных данных, а «Кызмат» определен техническим оператором по обработке биометрии в государственных документах.

Указ вступит в силу через десять дней. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/343647/
