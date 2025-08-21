В Минсельхозе прокомментировали задержание замглавы ведомства

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прокомментировали задержание заместителя главы ведомства и других чиновников отрасли сотрудниками ГКНБ.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что сейчас проводятся следственные действия.

«В интересах следствия на данном этапе не представляется возможным разглашение обстоятельств дела», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства всегда прилагают усилия к точному и добросовестному исполнению возложенных на них законных обязанностей и будут продолжать это делать впредь, заверяет пресс-служба.

«Что касается данной ситуации, все станет ясно по итогам следствия, и министерство своевременно проинформирует общественность о результатах», — заключили в ведомстве.

Ранее ГКНБ проинформировал, что выявлена коррупционная схема в Минсельхозе. Установлено, что в июле 2025 года министерством в целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации внутреннего рынка были введены квоты на экспорт скота. Вместе с тем заместитель министра сельского хозяйства КР Н.С.Н., директор ветеринарной службы К.У.С., начальник отдела Минсельхоза М.Э.У. и начальник отдела ветеринарной службы Н.у.Б., злоупотребляя своими должностными полномочиями, в целях незаконного обогащения организовали коррупционную схему по незаконной выдаче квот своим аффилированным лицам, фактически не занимающимся животноводством.