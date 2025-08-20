10:33
Происшествия

Выдавали квоты на экспорт скота. Задержаны чиновники Минсельхоза

ГКНБ выявлена коррупционная схема в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Установлено, что в июле 2025 года министерством в целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации внутреннего рынка были введены квоты на экспорт скота. Вместе с тем заместитель министра сельского хозяйства КР Н.С.Н., директор Ветеринарной службы К.У.С., начальник отдела Минсельхоза М.Э.У. и начальник отдела ветеринарной службы Н.у.Б., злоупотребляя своими должностными полномочиями, в целях незаконного обогащения организовали коррупционную схему по незаконной выдаче квот своим аффилированным лицам, фактически не занимающимся животноводством.

При этом акты о наличии у них сельскохозяйственных животных фальсифицировались сотрудниками районных ветеринарных управлений по указанию должностных лиц Министерства сельского хозяйства.

В результате посредники-предприниматели реализовывали незаконно полученные квоты фермерам и лицам, занимающимся экспортом скота по $300 за одну единицу крупного рогатого скота и по 5 тысяч сомов за одну единицу мелкого рогатого скота.

В следствие организации данной коррупционной схемы в соседнюю Республику Узбекистан через территорию Джалал-Абадской области незаконно было экспортировано более 40 тысяч голов скота, что стало фактором роста цен на мясо.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела указанные должностные лица Министерства сельского хозяйства, а также посредники-предприниматели задержаны и водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области, ведется следствие.

По открытым данным, замминистра сельского хозяйства является Самат Насрединов. 
