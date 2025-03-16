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Общество

В 2024 году со дна озера Иссык-Куль достали более 36 тонн мусора

В 2024 году со дна озера Иссык-Куль достали более 36 тонн мусора. Об этом сообщили в МЧС.

из архива
Фото из архива. В 2024 году со дна озера Иссык-Куль достали более 36 тонн мусора

Отмечается, что очистка жемчужины проводится постоянно в целях предотвращения экологической катастрофы в биосферной зоне и сохранения озера.

В ведомстве рассказали, что выбрасывают не только бутылки, упаковку, пакеты, но даже автомобильные шины. Также со дна достали большое количество рыболовных сетей. Случаи браконьерства продолжаются.

МЧС призывает гостей региона бережно относится к Иссык-Кулю и природе в целом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322950/
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