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Агент 024

Иссык-Куль утопает в мусоре под лозунгами беречь природу и озеро

Вот такое реальное отношение к экологии на Иссык-Куле — кучи мусора везде, несанкционированные свалки и разбросанные отходы. Эколог Влад Ушаков сфотографировал, как относятся к жемчужине страны.

Влада Ушакова
Фото Влада Ушакова

По его словам, это очень символично. Под лозунгом «Берегите озеро Иссык-Куль — красу земную» сбрасывают мусор, бытовые отходы, устроив стихийную свалку.

Чиновники региона и города Чолпон-Аты ничего не предпринимают, чтобы побережью не наносили экологический урон.

Подобные свалки можно видеть повсеместно.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/196524/
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