Иссык-Куль утопает в мусоре под лозунгами беречь природу и озеро

Вот такое реальное отношение к экологии на Иссык-Куле — кучи мусора везде, несанкционированные свалки и разбросанные отходы. Эколог Влад Ушаков сфотографировал, как относятся к жемчужине страны.

Фото Влада Ушакова

По его словам, это очень символично. Под лозунгом «Берегите озеро Иссык-Куль — красу земную» сбрасывают мусор, бытовые отходы, устроив стихийную свалку.

Чиновники региона и города Чолпон-Аты ничего не предпринимают, чтобы побережью не наносили экологический урон.

Подобные свалки можно видеть повсеместно.