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Агент 024

На одном из пляжей села Чон-Сары-Ой отдыхающие организовали стихийную мусорку

На одном из пляжей села Чон-Сары-Ой отдыхающие устроили стихийную мусорку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бишкекчанин Александр Никсдорф.

«Месяца два назад увидел на берегу Иссык-Куля сети, которые кто-то бросил здесь, отобрав, надо полагать, у браконьеров. Никто убирать их не собирался. На днях оказался опять в этом месте. Сети как лежали, так и лежат. Только обросли мусором. Видимо, отдыхающие решили, что лучшего места для мусорки не придумать. Примечательно, что прелесть эта растет на границе двух пансионатов. И ни один не собирается ее убирать. На следующий год, наверное, куча будет посолиднее. Глядишь, со временем станет одной из достопримечательностей озера», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/206342/
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