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Власть

Тегин, уулу, кызы. Теперь родители имеют выбор при записи фамилии своих детей

Президент подписал изменения в Семейный кодекс и Закон «Об актах гражданского состояния».

В Кыргызстане теперь родители имеют возможность выбора при записи фамилия ребенка в соответствии с кыргызскими традициями. В том числе использовать:

имя отца с добавлением слова «уулу» для детей мужского пола и слова «кызы» для детей женского пола или без добавления такового — в этих случаях отчество ребенку не присваивается;
имя дедушки без добавления окончания к нему, а также по желанию родителей может быть добавлено имя отца;
имя дедушки с присоединением к нему слова «тегин», по желанию родителей также можно добавить имя отца с добавлением слова «уулу» для детей мужского пола, слова «кызы» для детей женского пола;
фамилия может присваиваться по имени предков до седьмого колена при наличии подтверждающих прямую родственную связь документов или их наличии в архивах уполномоченного государственного органа.

Документ принят Жогорку Кенешем 11 июня 2025 года с целью расширить возможности выбора фамилий в соответствии с кыргызскими традициями и культурными особенностями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336808/
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