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Власть

В Жогорку Кенеше предлагают кыргызстанцам новые варианты написания фамилий

Депутаты Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо, Нурланбек Шакиев и Аманкан Кенжебаев представили законопроект, который предлагает новые варианты написания фамилий.

К примеру, Бактыбекова Усона Жакшылыковича, согласно предлагаемым поправкам, можно указывать как Бактыбеков теги Усон, Бактыбектеги Усон Жакшылыктын, Бактыбек Усон или Бактыбек Усон Жакшылык уулу.

А Бактыбекову Нургул Жакшылыковну — Бактыбектеги Нургул, Бактыбектеги Нургул Жакшылыктан, Бактыбек Нургул, Бактыбек Нургул Жакшылык уулу.

В законопроекте предлагаются различные приставки к именам, а чтобы эти приставки были правильными, депутат Исхак Масалиев предложил документ передать на анализ языковедам.

Присутствующий на заседании член комиссии по госязыку проинформировал, что законопроект рассматривался в комиссии и его члены не смогли прийти к единому мнению. Девять членов комиссии выступили за приставку «тегин», 5 — за приставку «теги». При этом шесть членов комиссии в заседании не участвовали.

Авторы законопроекта не согласились с мнением большинства членов комиссии по госязыку, присутствующих на заседании, и решили указать в проекте приставку «теги», так как она дословно переводится как «потомок». 

По словам депутата Исхака Масалиева, в интернете «теги» указан как титул младших отпрысков тюркских правителей. 

Добавим, законопроект принят в первом чтении комитетом Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314418/
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В Жогорку Кенеше предлагают кыргызстанцам новые варианты написания фамилий