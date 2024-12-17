В Жогорку Кенеше предлагают кыргызстанцам новые варианты написания фамилий

Депутаты Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо, Нурланбек Шакиев и Аманкан Кенжебаев представили законопроект, который предлагает новые варианты написания фамилий.

К примеру, Бактыбекова Усона Жакшылыковича, согласно предлагаемым поправкам, можно указывать как Бактыбеков теги Усон, Бактыбектеги Усон Жакшылыктын, Бактыбек Усон или Бактыбек Усон Жакшылык уулу.

А Бактыбекову Нургул Жакшылыковну — Бактыбектеги Нургул, Бактыбектеги Нургул Жакшылыктан, Бактыбек Нургул, Бактыбек Нургул Жакшылык уулу.

В законопроекте предлагаются различные приставки к именам, а чтобы эти приставки были правильными, депутат Исхак Масалиев предложил документ передать на анализ языковедам.

Присутствующий на заседании член комиссии по госязыку проинформировал, что законопроект рассматривался в комиссии и его члены не смогли прийти к единому мнению. Девять членов комиссии выступили за приставку «тегин», 5 — за приставку «теги». При этом шесть членов комиссии в заседании не участвовали.

Авторы законопроекта не согласились с мнением большинства членов комиссии по госязыку, присутствующих на заседании, и решили указать в проекте приставку «теги», так как она дословно переводится как «потомок».

По словам депутата Исхака Масалиева, в интернете «теги» указан как титул младших отпрысков тюркских правителей.

Добавим, законопроект принят в первом чтении комитетом Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.