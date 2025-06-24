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Власть

Президент реформирует аудит: меньше проверок, больше цифровизации

Президент Садыр Жапаров подписал указ о мерах по совершенствованию системы государственного финансового аудита. Документ вводит апробационный режим временного правового регулирования сроком до 1 июня 2026 года.

Главная цель — устранение дублирующих функций различных органов, снижение административного давления на бизнес и внедрение цифровых решений, включая систему «Электронный аудит».

Согласно документу, только Счетная палата будет уполномочена проверять расходование средств республиканского бюджета и деятельность госорганов, госпредприятий и акционерных обществ.

В свою очередь, аудит использования трансфертов и средств местных бюджетов будет проводиться службой внутреннего аудита Минфина — по единым стандартам, утвержденным кабинетом министров.

Правоохранительным органам запрещено самостоятельно проводить финансовые проверки. Вместо этого они обязаны запрашивать выводы у Счетной палаты или Службы внутреннего аудита и действовать на их основании.

Исключения допускаются только при наличии признаков серьезных нарушений или по поручению высших органов власти.

Согласно документу, в стране будет активно внедряться цифровая система «Электронный аудит», а проверки в формате командировок станут применяться лишь при высоких рисках. Также предполагается постепенная трансформация Счетной палаты: к 2026 году планируется закрыть ее региональные отделения, перераспределив кадры в пользу аналитики и цифровых решений.

Минфин, Счетная палата и Генпрокуратура должны доработать нормативные акты, минимизировать субъективный подход к проверкам и усилить профилактическую работу. Кроме того, Минфин получит полномочия передавать аудит местных бюджетов на аутсорсинг независимым аудиторам.

Указ вступает в силу 1 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333846/
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