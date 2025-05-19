Кыргызстан и Непал обсудили ускоренное таяние ледников и деградацию лесов

Специальный представитель президента по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова приняла участие в международном форуме «Сагарматха Самбаад» в Катманду (Непал). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, Динара Кемелова отметила ключевые инициативы Кыргызстана в сфере устойчивого развития горных регионов, а также международные мероприятия, направленные на продвижение горной повестки на глобальном уровне.

В рамках международного форума делегация КР также провела ряд встреч с министром лесного хозяйства и окружающей среды Непала Айной Бахадур Шахи Такури и министром окружающей среды и лесного хозяйства Индии Бхупендером Ядавом.

Обсуждены вопросы борьбы с ускоренным таянием ледников, деградацией пастбищ и лесов.

Спецпредставитель главы государства подчеркнула важность координации международных усилий в сфере горной повестки, расширения доступа горных стран к климатическому финансированию и продвижения совместных проектов, направленных на повышение устойчивости горных территорий к изменению климата.

Она также отметила, что наша республика готова к активному международному сотрудничеству в интересах устойчивого развития горных регионов.