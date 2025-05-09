Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией «в любом формате». Президент Украины прокомментировал свой телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Фото из Telegram-канала Владимира Зеленского

«Провел хороший разговор с президентом Трампом. Поздравили наши народы с Днем победы в Европе — победы над нацизмом. Приветствовали ратификацию Верховной радой соглашения об экономическом партнерстве — по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, президент США интересовался ситуацией на поле боя.

«Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня», — добавил он.

Позже глава США призвал Украину и России к безоговорочному 30-дневному прекращению огня.