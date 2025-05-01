Сенат США поддержал 500-процентные пошлины для стран, закупающих нефть у РФ

В Сенате США поддерживают законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, закупающих нефть, газ, уран и другие ресурсы у России. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что документ принят Сенатом и теперь его должна утвердить Палата представителей. Затем проект закона должен подписать президент.

Линдси Грэм сказал, что 72 законодателя поддерживают проект о новых санкциях против РФ. Если она не согласится начать мирные переговоры с Украиной, то пошлины будут введены в действие.

В документе речь идет не только о санкциях против России, но и о пошлинах в 500 процентов на импорт из государств, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда для восстановления Украины.