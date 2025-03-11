Бизнес против инвалидов. ЖК трижды отклонил законопроект по людям с ОВЗ

Фото из интернета. Штрафы за отсутствие инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья не нашли отклика у депутатов

Жогорку Кенеш в третий раз отклонил законопроект депутата Дастана Бекешева, которым предлагается ввести ответственность строительных компаний и проектировщиков зданий и сооружений за отсутствие необходимых условий для людей с инвалидностью. Автор документа предусмотрел и ответственность сотрудников Министерства строительства, которые принимают здания без условий для людей с ОВЗ в эксплуатацию.

В чем суть закона

Дастан Бекешев рассказал 24.kg, что был готов к отклонению проекта закона.

Я понимаю, что здесь хорошо поработало строительное лобби, и у меня даже есть доказательство. Дастан Бекешев

«Этим законопроектом я всего лишь хотел сделать так, чтобы при проектировке зданий, строительстве и приемке в эксплуатацию не забывали о существующих строительных нормах, необходимых для людей с инвалидностью», — пояснил депутат.

Нардеп отметил: во время обсуждения законопроекта депутаты сказали, что Кыргызстан превращается в штрафстан, поэтому решили не поддерживать очередные санкции. Тем не менее только в феврале парламент одобрил три законопроекта о введении различных штрафов.

Отклоненным законопроектом предлагалось ввести штрафы в 200 тысяч сомов для юридических лиц и 20 тысяч для физических.

Во время обсуждения законопроекта Дастан Бекешев пояснил, что в нашей стране 211 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, и большинство из них именно из-за отсутствия инфраструктуры не могут посещать детские сады, школы, не имеют возможности зарабатывать себе на жизнь. А среди горожан есть те, кто много лет не выходит из своих квартир и не видит улицы.

«В 2018 году Госагентство архитектуры утвердило строительные нормы и правила с учетом инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, их не соблюдают во время проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. Другие строительные нормы соблюдают, а эти нет», — сказал автор законопроекта.

Аргументы против закона

Первой против документа на заседании выступила депутат Эльвира Сурабалдиева. Она заявила, что Кыргызстан превращается в штрафстан, и выразила мнение, что этот законопроект в первую очередь навредит малому бизнесу. Рассказала историю женщины, у которой был маленький киоск, с помощью него она кормила шестерых детей, но из-за штрафов ей пришлось закрыться. Семья осталась без дохода.

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«Вы этим законопроектом создаете кормушку для Госстроя, чтобы они вымогали деньги. Они придут вот к такой женщине с маленьким киоском и будут ее штрафовать. Крупный бизнес свои проблемы решает в кабинетах. Они это все решат», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Дастану Бекешеву не удалось убедить ее в том, что женщину с киоском законопроект не коснется, потому что киоск не проектируется, не строится и не сдается в эксплуатацию. Наказание предусмотрено только для проектировщиков зданий, строительных компаний и сотрудников Министерства строительства и архитектуры, которые принимают здания в эксплуатацию.

«Я вас понимаю. Но нужно понять и людей, которые не видят улицы из-за того, что не могут выйти просто из квартиры. Как быть родителям, которые не могут вынести своего ребенка на улицу, потому что он тяжелый? Или детям, которые не могут ходить ни в садик, ни в школу?» — ответил парламентарий.

Между депутатами разгорелся долгий спор на повышенных тонах. И если Эльвира Сурабалдиева всегда выступала против штрафов, то ее коллеги Балбак Тулобаев и Бактияр Калпаев вдруг стали противниками штрафов, когда дело дошло до инфраструктуры для людей с инвалидностью.

Больше всех же отличилась нардеп Надира Нарматова. Она заявила, что людям с инвалидностью жаловаться не на что — государство в последние годы оказывает им всестороннюю помощь.

«Инфраструктура для них и без этого законопроекта строится. Парламентарий попросила Дастана Бекешева отозвать документ, услышав отказ, принялась убеждать коллег, что нужно проголосовать против», — считает депутат.

Бактияр Калпаев отметил, что в последние годы для людей с инвалидностью и так создают условия, и попросил коллег не приносить в парламент подобные законопроекты, чтобы лишний раз не утруждать депутатов.

«Вот сейчас в регионах люди своими силами строят спортзалы. Их вы хотите штрафовать на 200 тысяч сомов? Эти деньги могли бы потратить на другие нужды», — сказал он, несмотря на то, что штрафы для физлиц по законопроекту не 200 тысяч, а 20 тысяч сомов.

Балбак Тулобаев считает, что во всех зданиях госучреждений есть все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Сейчас у нас на право пойдешь — штраф, налево — штраф, вперед посмотришь — штраф, назад посмотришь — штраф. Скоро штрафы во сне сниться станут. Давайте остановимся уже. Если здание построят без пандуса, оно просто не пройдет экспертизу Госстроя», — сказал он.

Когда депутаты противоречат сами себе

Дастан Бекешев пытался объяснить депутатам, что инфраструктура для людей с инвалидностью — это не только пандусы, но говорить ему не дали. Балбак Тулобаев стал перебивать коллегу. Дастан Бекешев все же припомнил, что два его оппонента ранее сами голосовали за введение штрафов, и даже напомнил каких.

Балбак Тулобаев разозлился и стал кричать. Он сказал, что не стоит копать прошлое, и пригрозил, что в этом случае и ему есть что сказать. Нардеп потребовал, чтобы законопроект прошел анализ регулятивного воздействия, раз он относится к бизнесу, и заметил, что Дастан Бекешев ведет себя неэтично.

Последний ответил, что АРВ к законопроекту не требуется, так как закон и без того обязывает бизнес соблюдать эти нормы при строительстве, а его документ предлагает лишь установить ответственность за нарушение закона.

Дастан Бекешев выразил уверенность: стройкомпании вновь приложили усилия для того, чтобы его законопроект не прошел.