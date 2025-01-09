Бывший президент Грузии Зурабишвили стала сотрудником института Маккейна в США

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили стала сотрудником института Маккейна в США и получила стипендию имени Киссинджера. Об этом сообщается на официальном сайте института.

Она будет использовать свой «обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития».

В сообщении института говорится, что Саломе Зурабишвили была первой женщиной — министром иностранных дел Грузии, а на посту президента «решительно защищала путь Грузии к интеграции в Европейский союз и НАТО».

Она заявила, что для нее честь получить стипендию Киссинджера.

Напомним, в Грузии проходили массовые акции с требованиями возобновить переговоры об евроинтеграции и проведении новых выборов в парламент. Оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными, и не выдвигали своих кандидатур.

А президент Саломе Зурабишвили заявляла, что не уйдет с поста. Она еще раз подтвердила свое намерение остаться на должности за день до выборов нового главы страны, также объявив себя единственным законным представителем власти в Грузии. В Грузии, по словам Саломе Зурабишвили, легитимной властью обладает лишь она. Но после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили она все-таки покинула страну.