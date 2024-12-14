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Власть

Парламент Грузии избрал президентом бывшего футболиста Михаила Кавелашвили

Парламент Грузии сегодня избрал президентом страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Кандидат от «Грузинской мечты» набрал 224 голоса и избран главой государства, сообщает ЦИК.

Для победы единственному кандидату необходимо было 200 голосов. Это были первые непрямые выборы президента в истории Грузии.

Михаил Кавелашвили — чемпион России и шестикратный чемпион Грузии по футболу; с 2016 года он был депутатом парламента от «Грузинской мечты», а в 2022 возглавил отделившуюся от правящей партию «Сила народа». Именно депутаты от этой партии инициировали рассмотрение грузинского закона об иноагентах.

В новый созыв парламента Михаил Кавелашвили и его соратники прошли по списку «Грузинской мечты».  Он известен своей антизападной риторикой, а также выступает против пропаганды ЛГБТ.

Во время проведения процедуры выборов у парламента проходила акция протеста против назначения Михаила Кавелашвили. Оппозиция также критикует его за отсутствие высшего образования. 

В Грузии более двух недель проходят акции с требованиями возобновить переговоры об евроинтеграции и провести новые выборы в парламент. Оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными, и не выдвигали своих кандидатур.

Действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста. Она еще раз подтвердила свое намерение остаться на должности за день до выборов, также объявив себя единственным законным представителем власти в Грузии. Сегодня в Грузии, по словам Саломе Зурабишвили, легитимной властью обладает лишь она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314223/
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Парламент Грузии избрал президентом бывшего футболиста Михаила Кавелашвили