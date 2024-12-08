Сегодня День работников телевидения и радио: поздравление президента

Президент Кыргызстана сегодня поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником — Днем работников телевидения и радио.

По словам Садыра Жапарова, сегодня кыргызская журналистика продолжает динамично развиваться, адаптируясь к вызовам и реалиям цифровой эпохи.

«Радио и телевидение остаются мощной силой, формирующей общественное мнение, освещающей актуальные вопросы и укрепляющей демократические ценности и принципы. Наряду с традиционными СМИ стремительно развиваются интернет-издания и социальные медиа. В условиях, когда интернет становится крупнейшей медиаплатформой, мы наблюдаем, как теле- и радиоиндустрия прилагает всесторонние усилия для повышения качества и оперативности, осваивая достижения современных технологий», — говорится в тексте.

Глава государства отметил, что теле- и радиокомпании страны, завоевавшие уважение и доверие широкой аудитории, сегодня продолжают развиваться. Он уверен, что для удержания этой аудитории, исследуя международный опыт, они будут создавать инновационный контент, адаптировать его к требованиям времени и выпускать в новом формате.

«Преимущество телевидения и радио как источников информации заключается в способности записывать и передавать события, происходящие в любой точке нашей республики. Таким образом, работники телевидения и радио играют важную роль в обеспечении стабильности и справедливости в стране, своевременно предоставляя общественности точную информацию. Вы не только обеспечиваете общество своевременной и точной информацией, но и играете важную роль в воспитании гражданской позиции, поддержании стабильности и справедливости в обществе. В связи с этим следует подчеркнуть, что вклад представителей радио и телевидения в развитие государства значителен», — отмечается в поздравлении.

Садыр Жапаров выразил особую признательность всем, кто с любовью относится к своей профессии, стремится к совершенству и делает все возможное для процветания республики.