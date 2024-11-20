В СЭЗ «Бишкек» разрешат производить электронные сигареты и спиртные напитки

На территории «Свободной экономической зоны Бишкек» разрешат производство спиртосодержащих напитков и электронных сигарет. Соответствующие поправки в Закон «О свободных экономических зонах в Кыргызстане» приняты Жогорку Кенешем сразу во втором и третьем чтениях.

В справке -обосновании к законопроекту говорится, что компании, которым разрешили производство ряда подакцизных товаров, а именно спиртосодержащих напитков и сигарет, работали на территории СЭЗ еще до ввода ограничения на производство этих товаров и приносили весомый доход в республиканский бюджет.

Кабмин намерен дать им разрешения вести свою деятельность и дальше, чтобы компании не покинули Кыргызстан, так как на территории СЭЗ многих стран региона эти товары производить разрешено.

Депутат Дастан Бекешев на заседании выступил против законопроекта и призвал коллег хорошо подумать, прежде чем голосовать.

По его мнению, неправильно то, что на территории страны электронные сигареты разрешается производить только двум компаниям. Он заявил, что если введен мораторий на производство электронных сигарет, то он должен действовать на территории всей страны. А если нет, то нужно разрешить производство всем.

Депутат Данияр Толонов пояснил, что эти компании производили электронные сигареты еще до введения моратория и сейчас им разрешат дальше заниматься своей деятельностью, чтобы не было оттока инвестиций. Кроме того, этим компаниям не разрешается продавать свою продукцию на внутренний рынок.

Дастан Бекешев ответил, что это никто не будет контролировать. Тем не менее законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях.