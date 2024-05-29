Гибель Асель Жанарбек кызы. Результаты экспертизы до сих пор не готовы

На заседании Жогорку Кенеша депутат Чингиз Айдарбеков сообщил, что результаты экспертизы по делу о гибели Асель Жанарбек кызы до сих пор не готовы.

«Ко мне обратились ее родственники с жалобой. В милиции им сказали, что ждут результатов экспертизы, но два месяца прошло, а их нет. Перед исчезновением девушка отправила матери сообщение, что в ее смерти нужно винить мужа», — сказал нардеп и попросил замминистра внутренних дел Эркебека Аширходжаева взять дело под личный контроль.

Напомним, 15 февраля в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратились родственники с просьбой помочь найти 19-летнюю Асель Жанарбек кызы. В тот день она вышла из дома на улице Некрасова в Канте и пропала. Тело девушки нашли 18 марта в БЧК и направили в морг.

Отметим, родственники рассказали 24.kg, что поводом для ссоры девушки с мужем стал дорогой телефон, который Асель Жанарбек кызы купила в кредит и подарила супругу. Муж же продал смартфон еще до того, как сумма займа была погашена.