Президент Садыр Жапаров поблагодарил военнослужащих Вооруженных сил Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил военнослужащих и ветеранов страны с Днем Вооруженных сил. Об этом сообщила его пресс-служба.

«В 1992 году в связи с принятым решением о создании национальной армии был образован новый институт защиты независимого Кыргызстана, на который была возложена ответственность за обеспечение военной безопасности и территориальной целостности государства. Серьезным испытанием боевой готовности наших Вооруженных сил стали баткенские события, произошедшие в 1999-2000 годы, когда международные террористы вторглись на территорию нашей Родины. В те годы Кыргызстан одним из первых подвергся вероломному нападению международного терроризма. Наш опыт борьбы с терроризмом в баткенских событиях стал большим вкладом в деятельность глобальной антитеррористической коалиции. Произошедшие события показали, что наши военнослужащие готовы пресекать любые попытки и посягательства на территориальную целостность государства», — отмечено в поздравлении.

Садыр Жапаров добавил, что сейчас в целях повышения боевой готовности Вооруженные силы республики оснащаются высокомобильным современным вооружением, способным за короткое время с минимальными затратами обеспечить внешнюю и внутреннюю военную безопасность страны. Также принимаются необходимые меры по организации и достижению высокого уровня сплоченности и слаженности среди военных структур республики.

«В контексте этого важной и приоритетной задачей государства является достаточное социальное обеспечение военнослужащих. В связи с этим хотел бы подчеркнуть необходимость улучшения условий жизни военнослужащих и членов их семей, обеспечения военных городков современной инфраструктурой. Наряду с этим нам нужно повысить социальный статус профессиональных военнослужащих высокого уровня и их авторитет в обществе», — сказал президент.

Несомненно, все эти меры приведут к росту бюджетных средств. Однако мы хорошо понимаем, что вопрос экономии средств в деле обеспечения военной безопасности страны считается нецелесообразным. Садыр Жапаров

Он выразил благодарность всем военнослужащим Вооруженных сил за их нелегкий и ратный труд по обеспечению военной безопасности государства, а также за их заслуги в укреплении правового и военного порядка в армии.

Особо глава государства выделил работу ветеранских организаций по воспитанию молодежи в военно-патриотическом духе.

«Защита Родины — честь и долг настоящего мужчины. Мы гордимся вами. Пусть на нашей земле будет мир и спокойствие!» — отметил Садыр Жапаров.